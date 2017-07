L’envolée des prix des grains a pris fin brusquement cette semaine après trois semaines de gains significatifs. Une météo plus conciliante et les chiffres sur les réserves mondiales et américaines sont les éléments qui ont sonné la fin de la récréation sur les marchés.

La semaine avait pourtant débuté avec des nouvelles peu encourageantes. Le département américain de l’Agriculture (USDA) avait une nouvelle fois révisé à la baisse le pourcentage des cultures jugées bonnes à excellentes. Le blé et le soya étaient particulièrement affectés avec des moyennes inférieures à celle des cinq dernières années dans plusieurs régions importantes des États-Unis.

L’intense chaleur prévue ne s’est toutefois pas manifestée et la pluie a soulagé bien des endroits affectés par un temps sec. La nouvelle a eu d’autant plus d’impact que le maïs en est à une période cruciale de sa croissance avec la pollinisation.

Le USDA a aussi dévoilé son rapport sur les réserves en cours et ses estimations sur les stocks mondiaux. La production de maïs et les réserves de fin de saison aux États-Unis ont été relevées. La production américaine de blé a été révisée à la baisse, mais moins que prévu, en raison de rendements meilleurs qu’estimé pour le blé d’hiver.

Une partie des pertes de la semaine ont toutefois été épongé ce vendredi. De nouvelles prévisions météo annonçant du temps chaud et sec ont fait remonter le prix des grains. Le blé a tout de même enregistré sa plus forte perte hebdomadaire depuis décembre 2016 alors que le soya et le maïs ont affiché leurs premières pertes hebdomadaires en trois semaines.

Le boisseau de maïs pour décembre a affiché une perte de près de 5% en terminant à 3,8975 $US contre 4,0475 $US en fin de semaine précédente.

Le boisseau de blé pour septembre a terminé à 5,1750 $US contre 5,3500 $US vendredi dernier.

Le boisseau de soja pour novembre a fini à 10,0375 $US par rapport à 10,1550 $US il y a une semaine, un recul de 2,5%.