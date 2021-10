Marie-Claude Bibeau demeure à l’Agriculture

La ministre Marie-Claude Bibeau réélue dans le comté de Compton–Stanstead lors des dernières élections fédérales demeure dans le nouveau cabinet du gouvernement Trudeau. Elle conserve le portefeuille de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire qu'elle détenait au déclenchement des élections. Elle était à ce moment la première femme à occuper ce poste.

La ministre a fait part de sa réaction sur les réseaux sociaux:

"C’est avec reconnaissance envers @JustinTrudeau et bcp d'ambition pour le secteur que je continue dans mes fonctions @ Agriculture, avec une équipe formidable?! Grands défis, immenses opportunités. On veut notre agriculture durable aux plans environnemental, économique et humain."

L’Union des producteurs agricoles a bien accueilli la nouvelle.

« Mme Bibeau est une interlocutrice appréciée des agriculteurs et des agricultrices du Québec. Son écoute et sa disponibilité ont grandement facilité les choses ces deux dernières années, en particulier pendant la crise sanitaire. J’ai confiance que sa connaissance des dossiers permettra au gouvernement canadien de répondre rapidement aux nombreux défis auxquels est confronté le secteur agricole et nous avons hâte de continuer le travail avec elle », a déclaré le président de l’UPA, Marcel Groleau.

L'UPA a énuméré plusieurs enjeux en agriculture et foresterie relevant du gouvernement canadien dont les outils de gestion des risques, l’agroenvironnement, la main-d’œuvre, les relations commerciales et la fiscalité.

La Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) a pour sa part félicité la ministre Bibeau pour le renouvellement de son mandat.

« Nous nous réjouissons de poursuivre notre relation productive avec la ministre Bibeau. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la ministre tout au long de son mandat et de la pandémie de COVID-19, et nous avons maintenant hâte de collaborer à nouveau avec elle pour faire en sorte que l’agriculture canadienne puisse servir de puissant moteur économique pour la reprise du Canada et comme alliée puissante dans la lutte contre les changements climatiques », a déclaré Mary Robinson, présidente de la FCA.

Les priorités selon cette dernière devraient s'établir autour de trois axes; tirer parti des avantages environnementaux qu’offre l’agriculture, accroître le financement dans le prochain cadre stratégique et investir en réponse aux besoins en matière d’infrastructures essentielles. La sécheresse qui a sévit dans l'Ouest mériterait aussi l'attention de la ministre.