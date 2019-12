Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin des agriculteurs au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Comment agir avant et après l’intrusion sur une ferme d’élevage?

L’intrusion par des activistes sur une ferme porcine de la région de Saint-Hyacinthe rappelle l’importance de se protéger

Blogue Profession agriculteur: À quoi ressemblera l’agriculture du futur?

On est de moins en moins d’agriculteurs et avec le manque de main-d’œuvre, on se permet de rêver à l’automatisation de certaines opérations. Les fabricants semblent prendre plaisir à vraiment éliminer tout l’habitacle de l’opérateur, laissant croire que l’opérateur est carrément inutile. Pourtant, j’ai plutôt l’impression que l’agriculture du futur exigera qu’on soit de plus en plus dans le champ.

La plus grosse batteuse sur le marché

John Deere a dévoilé la plus grosse moissonneuse-batteuse disponible sur le marché, la X9, lors de la dernière édition du salon du machinisme agricole Agritechnica à Hanovre, en Allemagne.