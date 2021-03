Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur notre site web au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Il n’y a pas de produit pour remplacer l’huile de palme

Depuis que les Producteurs de lait du Québec ont demandé à leurs membres de ne plus utiliser des dérivés de l’huile de palme dans l’alimentation des vaches laitières, les producteurs qui en utilisaient devront trouver d’autres façons de combler les besoins énergétiques de leurs vaches.

Êtes-vous prêts pour le mois de mars?

L'hiver doux qui a caractérisé les derniers mois devraient se métamorphoser en printemps également marqué par des températures plus clémentes, selon les plus récentes prévisions du site Accuweather. Les météorologues anticipent un mois de mars plus chaud que que les moyennes de saison.

La hausse du prix des grains bientôt dans notre assiette

La pandémie a bouleversé les chaines d'approvisionnement, mais un autre choc risque maintenant de se répercuter sur le prix des aliments, surtout la viande. Avec des sommets en plusieurs années dans les prix des denrées de base comme les grains, les éleveurs d'un peu partout sont aux prises avec un bond dans le coût d'alimentation.