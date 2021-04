Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur notre site durant la dernière semaine. Bonne lecture.

Conjuguer travail minimum et cultures intercalaires

Qu’est-ce qu’on peut faire de mieux comme travail du sol? Un producteur raconte comment il a fait évoluer ses pratiques culturales au fil des ans en délaissant, notamment, le labour au profit du travail minimum et aux cultures intercalaires.

La BD de la semaine: Une terre, ça coûte cher!

La valeur des terres apporte son lot de surprises aux acheteurs potentiels… Constatez-le par vous-mêmes!

Travailleurs étrangers temporaires : la vie sous « un soleil glacé »

Au plus fort de la pandémie l’année passée, Nicolas Mesly, journaliste et photographe, a passé une journée à la Ferme Onésime Pouliot de l’Ile d’Orléans. Il a croqué sur le vif la vie des travailleurs étrangers temporaires venus du Mexique afin que les Québécois aient des fraises et framboises dans leur assiette. Photoreportage.