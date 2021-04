Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur notre site au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Le rendement de blé qui bat tous les records

Le livre des records Guinness rapporte un rendement de blé de 17 398 t/ha! C’est le producteur Eric Watson de Wakanui, en Nouvelle-Zélande, qui détient ce record en 2020. Quels sont les principaux points de régie ou de fertilité du sol pour atteindre ces niveaux?

Lait’xcellent: 3 fermes exceptionnelles

La Ferme Morine de Coaticook, la Ferme Marin & Renaud Boutin de Saint-Georges et la Ferme Vicain de Saint-Éphrem-de-Beauce sont les grandes gagnantes de l’édition 2020 du concours Lait’xcellent.

Blogue Profession agriculteur: Opération azote

Jusqu’à date notre départ est excellent et on ne veut pas rater notre chance. Il nous faut donc attarder beaucoup d’attention à une foule de détails comme s’assurer d’avoir une bonne gestion de l’azote. Efficacité assurée et diminution des pertes inutiles.