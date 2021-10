Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les articles les plus consultés sur notre site au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Les revenus agricoles atteignent des niveaux records au Canada

Les six premiers mois de l'année ont été sous le signe de prix élevés pour les denrées de base. Couplé à une forte demande internationale, les revenus agricoles au pays ont donc atteint des niveaux recors, indique Statistique Canada.

Séchage du maïs au champ = perte de rendement?

Chaque saison, on se pose la question s’il vaut mieux récolter le maïs le plus tôt possible, mais avoir des coûts de séchage plus élevés, ou attendre que la nature fasse son œuvre et laisser le maïs sécher au champ. Une agronome donne son point de vue sur le sujet.

L’automatisation des abattoirs ne règlera pas la pénurie de main-d’œuvre

La mécanisation et la robotisation dans les abattoirs et les usines de surtransformation des viandes ne visent pas nécessairement à réduire le nombre d’employés. En fait, ces modernisations transforment la nature des emplois, ce qui nécessite de la formation.