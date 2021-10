Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les articles les plus consultés sur notre site durant la dernière semaine. Bonne lecture.

PUBLICITÉ

Blogue Profession agriculteur: Combien ça vaut le travail d’agriculteur?

Combien ça coûterait si, comme agriculteur, on se contentait de faire notre tâche principale et qu’on laissait les autres tâches aux gens qui ont les « cartes de compétence » les exécuter? Nourrir nos gens à faible prix a un certain prix humain bien caché à payer.

Il est minuit moins cinq pour les terres agricoles

« On dit que le territoire agricole est protégé, on dit que c’est un bien public, mais les terres agricoles sont des morts en sursis », déclare Nicolas Mesly, journaliste bien connu dans le secteur agricole et à l'origine du documentaire «Québec, terre d’asphalte».

PUBLICITÉ

Olymel annonce le décès de Réjean Nadeau

Olymel a annoncé le décès de son président-directeur général, M. Réjean Nadeau à l'âge de 71 ans. M. Nadeau a succombé à un cancer soudain et virulent, indique le communiqué. Il s’est éteint paisiblement le jeudi 14 octobre, entouré de ses proches à son domicile de Rougemont.