Prendre de meilleures décisions d’affaires

Marie-Claude Poulin est journaliste et rédactrice en chef adjointe au Bulletin des agriculteurs.

Pour prendre les bonnes décisions pour l’avenir, il importe de connecter avec notre « moi du futur », selon Pierrette Desrosiers. « Quand je pense à moi dans le futur, est-ce que je réussis à connecter avec cette personne ou est-ce comme un étranger? » questionne la psychologue en précisant que cet exercice n’est pas facile pour tout le monde. Qu’est-ce qui sera important pour moi dans 20 ou 30 ans? Est-ce que je veux être en bonne santé? Est-ce que je veux être prospère? Ce sont des questions qu’on devrait se poser maintenant afin de poser les actions concrètes nécessaires pour l’accomplissement de nos buts et nos valeurs.

La psychologue Pierrette Desrosiers n’a plus besoin de présentation. Coach, conférencière, chroniqueuse au Bulletin depuis de nombreuses années, elle nous a accordé une entrevue lors du dernier événement Allumés! de Financement agricole Canada qui avait lieu à Saint-Hyacinthe le 3 avril dernier.

