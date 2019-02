Tyson Foods vendra des protéines végétales

Le transformateur de viande Tyson Foods annonce qu’il présentera d’ici quelques semaines un produit végétal abordable. Sans préciser la forme que prendra le produit, soit sous forme de viande hachée à base de plantes ou une gamme de produits emballés.

Noel White, président et chef de la direction de Tyson Foods, a déclaré que la société avait pour objectif de créer «des protéines de grande qualité, accessibles à tous».

PUBLICITÉ

Tyson a investi pour la première fois en 2016 dans la société californienne Beyond Meat, une société offrant des alternatives végé à la viande, basée en Californie.

Selon un rapport de Nielsen, du Good Food Institute et de la Plant Based Foods Association, le marché total du secteur des aliments d’origine végétale a généré un chiffre d’affaires de plus de 3,1 milliards de dollars US en 2017, alors que les ventes au détail de plats sans viande ont augmenté de 18,3%.

Tyson a dépensé 12 milliards de dollars US au cours des dernières années pour développer son créneau d’aliments emballés, avec des marques telles que Jimmy Dean et la marque biologique Smart Chicken.

Source: Market Watch