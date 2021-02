Un touché pour les producteurs de lait

Les nombreux spectateurs du Super Bowl ont pu apprendre en primeur le nom du nouveau porte-parole des Producteurs de lait du Québec (PLQ). Laurent Duvernay-Tardif a, en effet, apparu lors d’un commercial durant cet événement sportif incontournable, une présence d’autant plus à propos que l’athlète fait partie d’une des deux équipes qui étaient en finale. Le nouveau représentant est apprécié et parvient à rejoindre un large public, selon les PLQ, en plus d’être un grand consommateur de lait.

« Nous sommes immensément fiers de pouvoir compter sur Laurent Duvernay-Tardif comme nouveau porte-parole. Laurent est une preuve de détermination et d’ardeur au travail, des valeurs partagées par les producteurs de lait des quatre coins du Québec », mentionne Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec.

Il semble que le partenariat se soit fait naturellement puisque Laurent Duvernay-Tardif dit avoir « tout de suite eu envie » de s’engager pour promouvoir « un produit d’ici » à la population.

« Je suis honoré de pouvoir représenter les producteurs de lait qui sont à la tête de fermes familiales partout au Québec. Je me sens extrêmement proche du milieu agricole. J’ai grandi sur une terre, mes parents sont des entrepreneurs, et c’est pourquoi je respecte cette profession au plus haut point », a ajouté le nouveau porte-parole dans un communiqué de presse.

«Le lait occupe une place très importante dans mon alimentation depuis aussi loin que je me souvienne, c’est vraiment un de mes aliments de prédilection», confirme Laurent Duvernay-Tardif.