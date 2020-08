Une femme à la tête des Producteurs de lait du Québec

Geneviève Rainville devient la nouvelle directrice générale à la tête des Producteurs de lait du Québec (PLQ). Elle remplacera dès le 5 octobre prochain Alain Bourbeau à ce poste. Ce dernier avait fait part de sa décision de prendre sa retraite il y a près d’un an. Il occupait cette fonction depuis 2008.

Geneviève Rainville est titulaire d’un baccalauréat en agroéconomie de l’Université Laval depuis 2003. Elle a ensuite été conseillère en gestion de 2003 à 2008, avant de devenir directrice adjointe puis directrice de la recherche économique des Producteurs de lait du Québec. Mme Rainville a notamment été très impliquée dans les travaux menant à une stratégie sur les ingrédients laitiers et dans les négociations des conventions de mise en marché du lait.

PUBLICITÉ

La nouvelle directrice est la deuxième femme à occuper ce poste. Guylaine Gosselin a agit comme directrice générale précédant M. Bourbeau, avant de remplir les fonctions de directrice générale de l’UPA.

« Au fil des 12 dernières années où elle a agi à titre de directrice de la recherche économique des PLQ, Mme Rainville a démontré ses grandes capacités d’analyse et de vulgarisation auprès des producteurs et des productrices de lait. Sa maîtrise des dossiers et ses qualités professionnelles sont un atout pour notre organisation. Je suis convaincu qu’elle saura assumer cette nouvelle fonction avec le même niveau d’engagement », a souligné Daniel Gobeil, président des PLQ.