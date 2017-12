Vous cherchez quoi offrir à une agricultrice ou un agriculteur cette année pour Noël? Voici quelques suggestions de livres agricoles.

La famille Van Winden n’a plus besoin de présentation. Son apport au secteur agricole et horticole du Québec est indéniable. L’auteure Céline Daignault a retracé l’histoire de cette famille au destin hors du commun dans le livre Un rêve cultivé publié aux éditions MacNicol. Truffée de photos d’époque et d’anecdotes, cette œuvre se lit comme un roman. On y suit à travers les pages les péripéties des trois frères John, Pierre et Arie Van Winden. Partis des Pays-Bas dans une Europe en plein bouleversement, les trois jeunes hommes viennent s’établir au Québec. On y découvre comment s’est déroulé l’établissement de la famille dans les terres noires, de nombreuses années de dur labeur avant d’en arriver aux entreprises maraîchères que l’on connaît aujourd’hui. Enfin, un récit à lire!

PUBLICITÉ

Source : Éditions MacNicol

Amateurs de photos anciennes, de faits relatant l’histoire de l’agriculture, vous serez comblés par ce dernier-né de l’auteur Noël Vinet. L’agriculture des années 1700 à 2040 et plus est un ouvrage qui ratisse large. Un chapitre est consacré aux plus grands fabricants d’équipements agricoles. On y apprend comment John Deere, un jeune américain de 33 ans, fabrique la première charrue en acier en 1837. Une révolution : les charrues sont alors en bois et se brisent facilement. L’histoire du premier tracteur produit en série est relatée. On le doit à Henry Ford qui était d’ailleurs né sur une ferme. L’auteur fait de la place aux collectionneurs du Québec qui se passionnent pour les équipements anciens. On y voit des photos de quelques équipements inusités, comme une trépigneuse, qui mettait des animaux à contribution pour actionner des machineries.

Source : [email protected]

PUBLICITÉ

Les Éleveurs de porcs du Québec ont publié un nouveau livre de recettes. Qu’est-ce que ce petit dernier a de plus que les précédents? On y retrouve des recettes imaginées par les chefs Jonathan Garnier, Stefano Faita, Martin Juneau et Marilou. On a eu la bonne idée aussi d’intégrer des informations sur les différentes coupes de viande et techniques de cuisson. Plusieurs données sur la production au Québec sont mises en valeur. Saviez-vous que 100% des porcs élevés au Québec sont transformés au Québec? Un outil essentiel pour les amoureux du porc!

Source : Éleveurs de porc du Québec

Des racines pour l’avenir

Les producteurs laitiers du Canada ont profité des célébrations du 150e du Canada pour faire paraître un très beau livre d’histoire. Celui-ci présente une famille de producteurs laitiers par province canadienne. On a sélectionné les familles établies depuis plusieurs générations. À travers eux, on retrace l’histoire de l’agriculture et de la production laitière au Canada. On y apprend notamment que lors de la déportation des Acadiens en 1755, le cheptel en Acadie était composé de 1500 vaches, soit suffisamment de bovins pour assurer la reproduction des troupeaux laitiers pendant la colonisation britannique.

Source : Les Producteurs laitiers du Canada