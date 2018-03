Il était peut-être plus facile de drainer il y a quelques années, quand les revenus étaient plus importants qu’aujourd’hui. Des chercheurs font toutefois valoir que ces travaux sont peut-être plus importants que jamais, justement parce que chaque dollar de revenu compte.

Les avantages du drainage sont en effet connus. Les drains joues un rôle encore plus central en raison des changements climatiques qui amplifient certains phénomènes météo. C’est le cas au printemps. Personne ne veut avoir à remettre ses semis indéfiniment parce que le sol est trop détrempé.

Pour certains producteurs interrogés lors d’une étude menée en Iowa, le drainage est considéré comme le meilleur retour sur l’investissement. Semer tôt grâce à des sols bien drainés avantagent les cultures qui prennent ainsi un bon départ. Cela les protège également en cas de revirement de situation, par exemple une période de sécheresse durant l’été.

Charles Brown, spécialiste en vulgarisation de la gestion agricole à l’Université d’état de l’Iowa, présente un aperçu des rendements bonifiés par le drainage. Dans le cas de sol très pauvres ou mal drainés, l’augmentation de rendement est de 54 boisseaux par acre pour le maïs et de 18 boisseaux par acre pour le soya. Si la terre est moyennement drainée, le rendement est respectivement pour le maïs et le soya de 30 boisseaux par acre et de 12 boisseaux par acre. Sur un sol modérément bien drainé ou un peu mal drainé, l’augmentation est de 12 boisseaux par acre pour le maïs et de 5 boisseaux par acre pour le soya.

Les producteurs approchés par les chercheurs ont aussi indiqué que leurs sols une fois drainées étaient plus poreux et que les rendements étaient meilleurs. La nappe phréatique est maintenue. Et grâce à la génétique, les cultures résistent mieux à la sécheresse et s’enracinent plus facilement. La manière d’installer les drains aujourd’hui est aussi considérée plus efficace grâce au GPS et aux drains en plastique, ainsi que le guidage automatique.