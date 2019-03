SIMA 2019: le numérique domine les innovations

Marie-Josée Parent couvre les productions laitière, bovine, avicole et porcine au Bulletin des agriculteurs.

Agronome et journaliste

En visite au SIMA, la journaliste Marie-Josée Parent a rencontré Gilbert Grenier, professeur en machinisme et numérique pour l’agriculture à l’école Bordeaux Sciences Agro. Gilbert Grenier est membre du jury en tant que spécialiste technique.

Se déroulant à Paris du 24 au 28 février 2019, le SIMA est le rendez-vous mondial des professionnels de l’agriculture. De toutes les spécificités de ce salon, les SIMA Innovation Awards sont certainement parmi les plus importantes.

