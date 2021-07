Du financement pour améliorer le rendement de la luzerne

Deux projets de recherche dotés d’une enveloppe de près de un million de dollars chacun se pencheront sur les causes des pertes de rendement dans la luzerne, le tout dans le but de développer un outil pour soutenir les producteurs dans la gestion de leurs prairies.

Déjà en cours, le premier projet recueillera pendant les prochaines années des données sur 620 sites avec l’aide de 20 agronomes et la participation de 76 fermes du Québec. Se joindront également quatre autres agronomes et huit sites de collecte de données situés en Nouvelle-Écosse.

Le second projet vise pour sa part à mieux comprendre les causes de mortalité hivernales dans les luzernières en utilisant entre autres les images tirées des satellites. Les zones étudiées sont dans ce cas-ci plus étendues. Les 2144 sites sont répartis au Manitoba, en Ontario, ainsi qu’au Québec. Un groupe de 32 agronomes seront impliqués dans ce projet qui utilisera également des drones. Une partie de la somme servira à l’achat et l’installation de stations météo.

Les deux projets sont d’une durée de trois ans, soit de 2021 à 2023. Dans chacun d’eux, un étudiant au post-doctorat analysera les données avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Maxime Leduc, chercheur postdotoral en agronomie et impliqué dans les deux projets, explique qu’en ce moment, aucun outil ne permet aux producteurs ou aux agronomes à les aider dans leur prise de décision. « Quand il y a perte de rendement dans la luzerne, on ne sait pas trop pourquoi en ce moment. Est-ce que c’est la météo, les techniques de fauche, l’épandage de fumier ou un autre facteur? On ne le sait pas. Le projet va nous aider à analyser les fourrages et d’autres données (agronomiques, pédologiques et climatiques) afin de valoriser ce que les producteurs et les agronomes observent déjà. »

M.Leduc aimerait à terme voir dans la luzerne ce qui se fait dans le lait. « Ce qu’on souhaite développer c’est un outil diagnostic. En ce moment, il y a tellement de facteurs en jeu qu’on ne sait pas vraiment ce qui cause les pertes de rendement ».

Pour ce qui est de la mortalité de la luzerne, la raison de l’étude est bien simple : il s’agit d’une problématique de plus en plus importante, surtout qu’elle vise la vivace la plus cultivées au Canada, ce qui explique également pourquoi la luzerne s’est imposée comme sujet d’étude dans les deux cas. Dès février et mars, les images provenant de drones et de satellites seront utilisées à partir du moment de la fonte des neiges pour mieux comprendre les pertes suite à l’hiver et évaluer le taux de survie, entre autre en comptant le nombre de tiges.

À terme, Maxime Leduc souhaiterait voir une application mobile être développée à partir des données. Pour le moment, 2024 est ciblée pour une sortie graduelle de l’application. Et si le concept se vérifie, il n’est pas exclu que d’autres vivaces pourrait faire l’objet d’études semblables.

L’entreprise Logiag collabore au projet, ainsi que l’Association canadienne pour les plantes fourragères. La commercialisation d’une application sera confiée à une autre entreprise.

