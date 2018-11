Des services d’intelligence artificielle plus intelligents

Les services d’imagerie offerts aux producteurs visaient à informer ces derniers des changements se produisant dans leurs champs. Les producteurs se sont vite rendu compte toutefois de la difficulté à les analyser et à en tirer des informations dans un temps approprié.

La société Farmers Edge pense avoir trouvé la solution de cette surchage d’informations en offrant des alertes automatisées par courriel. Des messages sont en effet envoyés lorsque les algorithmes indiquent une évolution dans l’état de leur culture, une première dans les services d’imagerie par satellite. Ce service se rapproche de ce que des producteurs dans des productions animales peuvent recevoir comme alertes concernant leurs animaux.

Farmers Edge a lancé son outil automatisé de détection des changements de la santé des cultures le 24 octobre, après l’avoir testé dans le monde entier avec des agriculteurs.

Au lieu de passer au crible les images satellites, le système informatique le fait pour les agriculteurs, comparant l’image la plus récente avec des images âgées d’au moins 14 jours. Il envoie ensuite aux agriculteurs des alertes par courrier électronique leur indiquant l’existence d’un problème d’une partie d’un champ déterminé. Le système circonscrit le point problématique dans le champ et crée une nouvelle superposition dans le tableau de bord FarmCommand de la société. Cette superposition peut être téléchargée dans l’application de surveillance de l’entreprise et un agriculteur peut ensuite conduire directement à la zone à problèmes.

Le Bulletin abordera d’ailleurs l’intelligence artificielle et ses applications en agriculture lors des conférences qui auront lieu dans le cadre du Salon de l’agriculture, le 16 janvier prochain. Pour en savoir plus sur la programmation, cliquez sur ce lien : Les Conférences du Bulletin.