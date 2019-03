La Chine décide de bouder le canola canadien

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

« Même si un début d’optimisme laissait présager que les préoccupations chinoises concernant le commerce du canola pourraient être résolues rapidement, les discussions techniques à ce jour n’ont pas indiqué qu’une résolution immédiate soit possible », a déclaré le Conseil canadien du canola (CCC).

Les tensions entre la Chine et le Canada sont vives depuis l’arrestation par le Canada de la directrice financière et fille du fondateur du géant technologique chinois Huawei. Cette décision est interprétée comme étant liée à ce différend politique.

La Chine avait plus tôt en mars révoqué la licence vente d’un important fournisseur canadien de canola, Richardson International. Le pays avait invoqué la présence de parasites dangereux, tels que des champignons dans les récoltes, une allégation réfutée par l’entreprise.

