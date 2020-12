La production de sirop d’érable atteint un nouveau sommet

Malgré l’interruption des activités à la cabane causée par le coronavirus, la production de sirop d’érable a été peu affectée cette année. Elle a même atteint un record de 14,3 millions de gallons à la grandeur du pays, une hausse de 8,3 % par rapport à la production record de 13,2 millions de gallons enregistrée en 2019. En dollars, les ventes ont grimpé à 558,5 M$ en 2020. Il s’agit d’une hausse de 7,9% sur 2019.

La production a diminué partout, sauf au Québec qui représente 90 % de la production au Canada et près des trois quarts de la production mondiale de sirop d’érable. Les producteurs québécois ont récolté 13,2 millions de gallons en 2020, en hausse de 9,8 % par rapport à 2019. L’accroissement des rendements, attribuable aux conditions météorologiques favorables au printemps et à un plus grand nombre d’entailles, a été à l’origine de la hausse de la production. La valeur totale des produits de l’érable s’est chiffrée à 509,2 M$.

PUBLICITÉ

Au début de la pandémie, afin de limiter la propagation du virus, les producteurs du Québec ont mis en œuvre de nouveaux processus qui ont touché la livraison des barils de sirop d’érable, le nettoyage de l’équipement et le transport entre les régions.

Dans les autres provinces, la fermeture des installations acéricoles s’est traduite par une réduction des volumes vendus. La production du Nouveau-Brunswick a reculé de 6,2 % pour se fixer à 560,9 milliers de gallons (20,6 M$), celle de l’Ontario a diminué de 6,9 % pour s’établir à 467,4 milliers de gallons (25,8 MS) et celle de la Nouvelle-Écosse a affiché une baisse de 20,7 % pour s’établir à 55,5 milliers de gallons (2,8 M$).

Les exportations des producteurs canadiens ont augmenté d’un peu plus d’un cinquième (+21,7 % ou 1,3 million de gallons) au cours des trois premiers trimestres de 2020, comparativement à la même période en 2019. Il s’agit d’une hausse marquée par rapport à 2019, lorsque les exportations de sirop d’érable s’étaient accrues de 3,2 % d’une année à l’autre.

Les importateurs de sirop d’érable canadien ont fait augmenter leurs stocks en 2020 puisque 7,3 millions de gallons de sirop ont été exportés pendant les trois premiers trimestres de 2020, alors que ce chiffre s’était élevé à 6 millions de gallons au cours de la même période en 2019.