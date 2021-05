Le semis direct réduirait de 30% les gaz à effet de serre

Les bienfaits pour l’environnement du semis direct se confirment avec une autre étude, publiée dans Environnemental Research Letters. Il s’agit cette fois de chercheurs de l’Université de Nottingham en Grande-Bretagne qui ont comparé le labour et le semis direct et ses impacts. Selon leurs résultats, le recours au semis direct versus le labour pourrait réduire de près d’un tiers les émissions de gaz à effet de serre liées à la production agricole tout en augmentant la quantité de carbone stocké dans les sols. Cette conclusion pourrait avoir un effet important puisque l’agriculture serait responsable de 26% de toutes les émissions de gaz à effet de serre.

En utilisant des rayons X, tels que ceux utilisés dans les radios des os fracturés, ils ont pu constater que l’air pénétrait beaucoup moins dans la terre avec le semis direct que le labour. Avec cette dernière technique, des gros trous d’air sont créés qui se remplissent d’oxygène, entraînant la transformation du carbone présent dans le sol en CO 2 par les microbes. À l’inverse, les champs non labourés comportaient moins de trous d’air, et comme ils sont plus petits, ils généraient moins de CO 2 .

Les sols labourés de manière traditionnelle ont davantage de trous d’air, où le CO2 est généré. Source: La Conversation

La plupart de ces poches avaient été créées par des vers de terre et des racines qui avaient proliféré en l’absence de charrue et d’autres outils utilisés pour travailler la terre. Il y avait encore suffisamment de pores pour permettre au sol de bien se drainer et aux racines de descendre assez profondément à la recherche d’eau – un avantage important à une époque où la fréquence des sécheresses augmente à cause des changements climatiques.

En empêchant le surplus d’oxygène de pénétrer dans le sol et d’atteindre les microbes qui y vivent, l’agriculture sans labour fait en sorte que le carbone qui s’accumule lorsque les plantes meurent et se décomposent reste enfoui sous terre.

Autre bonne nouvelle, les exploitations agricoles étudiées qui pratiquaient le semis direct ont emmagasiné davantage de carbone dans leur sol au fil du temps. Plus cela faisait longtemps que les sols n’avaient pas été travaillés, plus la quantité de carbone stockée était importante.

Les émissions provenant de sols travaillés par semis direct étaient moindres de l’ordre de 30% que pour les champs labourés. Les réductions les plus importantes ont été observées dans les exploitations qui avaient recours au semis direct depuis plus longtemps, soit environ 15 ans.

Environ 7% des agriculteurs anglais utilisent le semis direct. Les raisons invoquées pour poursuivre avec le labour reposent sur la perte de rendement avec le changement de pratique et le coût de la machinerie.

Selon une étude de l’Université Cambridge, il n’y aurait pas toutefois de différences de rendement sur les dix premières années suivant la conversion d’une exploitation à l’agriculture sans labour.

Source: La Conversation