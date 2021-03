Marché des grains: En attente des chiffres sur les semis

La semaine s'est terminée par un solde négatif pour les grains à Chicago. Le secteur agricole est en attente du rapport attendu mercredi sur les intentions de semis aux États-Unis, des chiffres qui auront un impact certains sur les prix sur le marché. Les analystes misent sur une nette augmentation des prévisions d'ensemencement de soya et de maïs avec un recul pour le blé.

L'expert en marché des grains, Jean-Philippe Boucher, analysera ce rapport lors d'un webinaire le 1er avril.

Par ailleurs, les bonnes conditions aux États-Unis ont réduit la pression quant aux inquiétudes de ce côté. Les semis auraient débuté dans certaines régions et le blé d'hiver serait en meilleure posture dans les régions du sud-ouest des États-Unis. D'autres averses sont d'ailleurs prévues dans ces régions aux prises avec un déficit de pluie depuis plusieurs mois.

Le soya a reculé également cette semaine à la suite de la montée des tensions entre la Chine et plusieurs pays occidentaux. Les marchés craignent des représailles de la part de Pékin qui pourraient affecter les matières premières, telles que le soya.

La National Oceanic and Atmospheric Asociation aux États-Unis a fait le bilan des désastres naturels aux États-Unis en 2020. Un record de 22 événements ayant coûté plus de 1 milliard de dollars a été enregistré, ce qui dépasse le record précédent de 15 événements établi en 2011 et 2017. Un de ces événement est la tempête Derecho en août 2020 dont les coûts sont évalués à 7,5 G$US. Cette tempête a causé des dommages importants dans les récoltes de soya et de maïs ainsi que sur la récolte totale des deux cultures pour l'année.

Le boisseau de blé pour mai a terminé à 6,1325 $US contre 6,2700 US une semaine plus tôt.

Le boisseau de maïs pour mai a fini à 5,5250 $US par rapport à 5,5775 $US vendredi dernier.

Le boisseau de soya pour mai a terminé à 14,0050 $US comparativement à 14,1625 $US.