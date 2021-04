Marché des grains: La progression des prix se poursuit

La semaine s'est encore avérée positive pour les prix des grains, bien que de bonnes nouvelles sur le plan de la météo vendredi ait fait fléchir les prix. Le soya a par contre avancé dans les quatre dernières séances pour un gain toutefois timide sur une base hebdomadaire.

L'annonce de pluie dans les plaines américaines ainsi qu'en Amérique du Sud a tempéré les inquiétudes quant à l'absence de pluie dans ces régions. Le sud-ouest des États-Unis demeure toutefois très sec et les préoccupations restent vives quant à l'état des cultures de blé d'hiver.

L'attention se concentre également sur la demande pour les diverses céréales, particulièrement le maïs et le soya. Pour le moment, les achats venant de la Chine sont jugés décevants par rapport aux attentes et l'élan amorcé depuis la fin de 2020.

Avec l'économie américaine en redémarrage, la demande risque toutefois de s'accélérer. Des analystes ont noté que les déplacements aux États-Unis avaient nettement repris dans les dernières semaines, surtout dans les derniers jours, ce qui augure une demande accrue entre autres pour l'éthanol. Le biodiésel est aussi vu favorablement avec le plan de relance économique de l'administration américaine qui veut favoriser les énergies vertes.

Le boisseau de blé pour mai a terminé à 6,5250 $US contre 6,3825 $US une semaine plus tôt.

Le boisseau de maïs pour mai a fini à 5,8550 $US par rapport à 5,7725 $US vendredi dernier.

Le boisseau de soya pour mai a terminé à 14,3325 $US comparativement à 14,0300 $US.