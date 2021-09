Marché des grains: En attendant le prochain rapport américain

Le prix des principales céréale a légèrement décliné lors de la dernière semaine, même si dans l'ensemble, les évaluations demeurent élevées. Alors que le mois d'août se terminait, l'attention se tournait déjà vers le dévoilement du prochain rapport du gouvernement américain sur l'offre et la demande, plus communément connu sous le nom de Wasde. Le département américain de l'agriculture doit faire part de ses dernières estimations le 10 septembre prochain. Et contrairement aux rapports de cette période de l'année, les responsables du document ont annoncé que plusieurs données seraient mises à jour, dont les estimations de champs ensemencées, les prévisions de récoltes et l'état des stocks de fin de saison.

Entretemps, le département américain de l'Agriculture (USDA) a fait part de nombreuses ventes à l'étranger. Le total des commandes de soya de la part de la Chine se sont élevées à 500 000 tonnes pour la semaine. Les ventes de blé se sont situées à 293 500 pour la semaine terminée au 26 août, en raison d'une hausse des ventes vers le Japon et le Mexique.

Par ailleurs, le blé demeure sous la mire des marchés. La Russie a réduit pour une autre fois sa prévision de rendement pour l'année à son niveau le plus bas depuis 2016. Ajouté aux sécheresses qui ont diminué les attentes aux États-Unis et au Canada, les stocks de blé pourraient s'en trouver affectés.

La semaine se transactions sera de plus écourtée en raison de la congé de la Fête du travail au Canada et aux États-Unis. Les marchés seront donc fermés ce lundi.

Le boisseau de blé pour décembre a fini à 7,2625 $US contre 7,3250 $US la semaine précédente.

Le boisseau de maïs pour décembre a terminé à 5,2400 $US par rapport à 5,5375 $US vendredi dernier.

Le boisseau de soya pour novembre a conclu à 12,9200 $US comparativement à 13,2325 $US une semaine plus tôt.