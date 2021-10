Marché des grains: Semaine mouvementée à Chicago

La semaine s’est terminée sur une bonne note en raison d’achats sur les marchés après les reculs importants affichés entre autres par le soya et le maïs. Le plus récent rapport sur les stocks et les prévisions de récolte du gouvernement américain a surpris mardi dernier en dévoilant une récolte record de soya aux États-Unis et de bons rendements du côté du maïs. L’annonce de ventes à l’étranger a également donné un coup de pouce en dirigeant l’attention vers la demande plutôt que l’offre.

Le blé est demeuré inchangé pour la semaine mais le Hard Red Spring Wheat, variété standard cotée à Minneapolis, a grimpé jusqu'à 9,80 $US le boisseau, pour la première fois depuis fin juillet 2012, rapporte AFP. La sécheresse a affecté les récoltes un peu partout sur le globe et stimule le prix du blé, autant aux États-Unis qu’en Europe.

De mercredi à vendredi, le gouvernement américain a rapporté des annonces de ventes à l’étranger, soit en direction de la Chine ou vers des destinations inconnues. Pour la saison 2021-2022, les exportations de soya vers la Chine ont totalisé 132 000 tonnes. Un autre total de 396 000 tonnes a été dévoilé mais sans en connaitre la destination en plus d’un autre 326 750 affiché par les exportateurs.

La trituration du soya a décliné pour un troisième mois de suite tandis que les stocks d’huile végétale ont grimpé durant la même période, selon la National Oilseed Processors Association.

L’attention se tournera désormais davantage vers les récoltes et les conditions en Amérique du Sud plutôt que les réserves en présence. Le prochain rapport américain sur ces dernières n’est prévu qu’en janvier prochain.

Le boisseau de blé pour décembre es demeuré inchangé pour la semaine à 7,3400 $US la semaine précédente.

Le boisseau de maïs pour décembre a terminé à 5,2575 $US par rapport à 5,3050 $US vendredi dernier.

Le boisseau de soya pour novembre a conclu à 12,1775 $US comparativement à 12,4300 $US une semaine plus tôt. Le soya termine en baisse pour une troisième semaine consécutive.