Le boisseau de blé pour juillet a terminé à 6,7425 $US, contre 7,0725 $US une semaine plus tôt.

Le boisseau de maïs pour juillet a fini à 6,5950 $US, par rapport à 6,4375 $US vendredi dernier.

Le boisseau de soya pour juillet a terminé à 15,2625 $US, comparativement à 15,8625 $US pour la dernière séance de la semaine précédente.