Marché des grains: Toujours plus haut pour le blé

Après des récoltes décevantes pour le blé de printemps aux États-Unis et au Canada, le marché s’est raffermi pour l’ensemble de la céréale durant la semaine, maintenant les prix bien au-dessus de la barre des 7 $US et toujours à des niveaux inégalés depuis plusieurs années. La demande internationale est soutenue tandis que les réserves diminuent en parallèle. Reuters indique que les récoltes de l’Australie, qui ne sont pas encore terminées, sont déjà presque toutes vendues, malgré une autre excellente année.

PUBLICITÉ

Le maïs a bénéficié de l’annonce de ventes à l’étranger mais a subi la pression de la récolte qui regarni les réserves. Il semblerait également que de nombreux producteurs songeraient à troquer la production de maïs pour le soya en raison de la hausse des coûts des fertilisants, ce qui a donné un coup de pouce aux prix du maïs.

Le soya a finalement terminé la semaine sur une bonne note, une première depuis un mois. La fève demeure toutefois sous la loupe des investisseurs puisque les rendements sont meilleurs que prévu aux États-Unis, ce qui confirmerait le rehaussement des prévisions du gouvernement américain lors de son dernier rapport. Certains observateurs s’avancent même pour dire que la production de 2021 pourrait être encore meilleure que prévu. La demande pour la trituration de soya compte parmi les facteurs ayant supporté la fève. Le recul des prix pour les huiles végétales a cependant pesé sur le soya.

Finalement, deux éléments sont à surveiller dans les prochaines semaines. Le Brésil a bénéficié de pluies dernièrement, ce qui est de bon augure pour les prochains ensemencements. Et comme aux États-Unis, un rehaussement des estimations de la récolte de 2021 en Europe pourrait être nécessaire.

Le boisseau de blé pour décembre a fini la semaine à 7,5600 $US contre 7,3400 $US la semaine précédente.

PUBLICITÉ

Le boisseau de maïs pour décembre a terminé à 5,3800 $US par rapport à 5,2575 $US vendredi dernier.

Le boisseau de soya pour novembre a conclu à 12,2050 $US comparativement à 12,1775 $US une semaine plus tôt. Le soya termine en hausse pour la première fois en quatre semaines consécutives.