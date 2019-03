Moins de superficies mais plus de blé en 2019

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

L’analyste a ajouté que l’utilisation totale du blé a légèrement augmenté pendant la présente année de commercialisation (depuis octobre), ce qui contribuera à réduire les stocks d’un peu plus d’un milliard de boisseaux.

Le USDA prévoit également que les producteurs sèmeront du blé ce printemps, particulièrement dans les États les plus au nord. La céréale remplacerait le soya dont les prix jouent au yoyo depuis mai 2018.

Une analyste du USDA a indiqué que la production serait supérieure de 1% par rapport à l’année dernière puisqu’un plus grand pourcentage de champs devraient être récoltés cette année. Combinée à un rendement supérieur, ces deux facteurs devraient contrebalancer la réduction des superficies.

Le département américain de l’Agriculture (USDA) anticipe une augmentation de la production de blé en 2019, bien que les prévisions au niveau des superficies semées soient les plus basses depuis 1909.

Please enable Javascript to make our site work properly