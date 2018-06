Nouveau moyen de lutte aux insectes indésirables

Vous connaissez sûrement le méthyl benzoate sans le connaître. Ce composé chimique naturel se retrouve dans plusieurs plantes et insectes. Les mufliers et les pétunias émettent le méthyl benzoate afin d’attirer les abeilles pour leur pollinisation. Son arôme caractéristique en fait un ingrédient idéal dans les parfums, savons et shampoings. Le chimiste Aijun Zhang du Service de recherche en agriculture, aux États-Unis, a découvert un nouvel usage : moyen de contrôle biologique d’insectes indésirables comme les mouches à fruit (drosophiles).

C’est par hasard que le scientifique a découvert les propriétés du méthyl benzoate comme biopesticide. « Des pommes ou autres fruits pourris attirent des mouches, dont les drosophiles aux ailes tachetées (Spotted Wing Drosophila). Nous avons identifié plusieurs des molécules émanant des fruits en décomposition qui jouaient ce rôle, explique le chercheur. Mais nous avons aussi découvert le composé 19 qui les repoussait. Des recherches supplémentaires ont même démontré qu’il pouvait les tuer. » Le composé 19 s’est avéré être du méthyl benzoate, un produit déjà approuvé par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (US Food and Drug Administration) pour usage dans les aliments et cosmétiques.

Le biopesticide a aussi été testé contre la punaise marbrée, la teigne des crucifères et le sphinx du tabac. Il fonctionne contre tous les stades des insectes (œufs, larves et adultes), mais est plus efficace sur les plus petits spécimens. Les essais indiquent une toxicité de 5 à 20 fois supérieure aux insecticides conventionnels, comme les pyréthrines pour les œufs des insectes indésirables. Le spécialiste poursuit les recherches avec le méthyl benzoate pour évaluer son potentiel contre le varroa destructeur. Cet acarien parasite est le problème numéro un des abeilles adultes, conclut le chercheur.

