Un composé de la pomme en prévention des coups de soleil

On nous répète souvent l’importance de se badigeonner de crème solaire avant de s’exposer au soleil. Ces écrans solaires préviennent les coups de soleil en bloquant, en réfléchissant ou en absorbant les rayons ultraviolets. Toutefois ceux-ci ne sont pas infaillibles, car ils laissent passer une partie des radiations solaires responsables des dommages de la peau. Des chercheurs de l’Université Laval et des chercheurs brésiliens ont peut-être trouvé une solution : ajouter un composé naturel présent dans la pomme aux écrans solaires existants. Les résultats de leur étude publiés dans la revue Rejuvenation Research révèlent que la rutine freine les principaux effets toxiques des rayons ultraviolets sur la peau. Les tests réalisés in vitro ont comparé différents indicateurs de dommages cellulaires dans des échantillons cutanés protégés par un onguent contenant de la rutine et d’autres échantillons non protégés. Bien que les premiers résultats soient encourageants, les effets bénéfiques de la rutine restent à être testés en conditions réelles pour se confirmer.

Source : nouvelles.ulaval.ca