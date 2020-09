Un nouveau groupe dans le commerce du grain au Québec

Sollio Agriculture s’associe avec dix de ses coopérative membres pour créer une société en commandite appelée Sollio & Grains Québec. Cette dernière devrait

commercialiser annuellement plus de 2 millions de tonnes de grain et devenir le plus important acheteur de grain auprès des producteurs au Québec, pour un chiffre d’affaires de 700 M$. L’ensemble des activités des coops sera regroupé sous la nouvelle société.

Le territoire couvert sera celui du Québec et de l’Est de l’Ontario, ainsi que celui desservi par les coopératives.

Les dix coopérative sont les suivantes:

La Coop Agrilait

La Coop Comax

La Coop Covilac

La Coop des Montérégiennes

La Coop Parisville

La Coop Saint-Hélène

La Coop Unifrontières

Vivaco groupe coopératif

La Coop Agriscar – À partir de 2021

La Coop Novago – À partir de 2021

« C’est en consolidant les principales activités de commercialisation des grains des coopératives membres et de Sollio Agriculture que cette nouvelle organisation permettra de développer de nouveaux marchés », a expliqué Richard Villeneuve, le directeur général de Sollio & Grains Québec. « Avec la mise en commun de la gestion de risque, elle pourra mieux se positionner sur le marché des commodités tout en obtenant des gains opérationnels et financiers majeurs », a-t-il ajouté.

Sollio Agriculture transige pour sa part 4,2 millions de tonnes de grain par année et a accès à plusieurs installations le long de la voie maritime du Saint-Laurent.