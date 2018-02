Un supplément alimentaire qui réduirait les émissions de gaz à effet de serre des vaches de 58%, est-ce possible? C’est du moins les résultats des essais menés par des chercheurs danois de l’Université de Copenhague. Le produit impliqué est le Mootral de la compagnie suisse Zaluvida.

Voici ce que disent les professeurs Mette Olaf Nielsen et Hanne H. Hansen, du département des sciences vétérinaires cliniques et animales de l’Université de Copenhache : «Une réduction de 58% du méthane a été obtenue lorsque nous avons incorporé le Mootral à une ration laitière classique d’ensilage de maïs et de tourteau de soja dans notre test in vitro. C’est un résultat impressionnant et passionnant.»

PUBLICITÉ

«Nous continuerons nos études avec le Mootral pour vérifier les effets sur les vaches réelles dans des conditions agricoles dans le cadre de nos efforts de recherche en cours pour trouver des moyens d’assurer une réduction drastique des émissions de méthane et de décriminaliser les vaches dans le débat climatique. Le test in vitro a montré clairement que Mootral augmentait la fermentation précoce et n’affectait pas la dégradabilité des aliments tout en réduisant le méthane.»

Source : Zaluvida