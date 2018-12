Déplacer des bovins à l’aide d’un robot, comme si c’était un jeu vidéo

Marie-Josée Parent couvre les productions laitière, bovine, avicole et porcine au Bulletin des agriculteurs.

Agronome et journaliste

Dans un abattoir de la compagnie Cargill à Schuyler au Nebraska, un robot est dorénavant utilisé pour déplacer les 54 000 bouvillons de 1300 livres abattus chaque jour. Cela améliore à la fois le bien-être animal et la sécurité des employés.

