Deux nouveaux programmes pour compenser les producteurs d’œufs et de volaille

Agriculture Canada annonce la mise sur pied de deux nouveaux programmes pour aider les producteurs de volaille et d’œufs grâce à des investissements à la ferme. D'une somme de 691M$ sur une durée de 10 ans, ils se veulent une réponse aux impacts de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) sur les 4 800 producteurs de poulet, de dindon et d’œufs du pays.

L'objectif des deux nouveaux programmes est de "stimuler l’innovation et le développement des marchés pour les producteurs de poulet, de dindon et d’œufs du Canada". Les projets admissibles sont ceux "qui aident les producteurs à se moderniser, à améliorer leur compétitivité et à s’adapter aux préférences changeantes des consommateurs".

Les Producteurs de poulet du Canada ont dit accueillir favorablement l’annonce des deux nouveaux programmes qui atténueront les répercussions du PTPGP. Sur Twitter, l'association a indiqué que "Les producteurs utiliseront le programme d’investissement pour améliorer leurs activités, accroître la durabilité de leurs fermes et s’adapter aux changement de comportement des consommateurs", alors que le programme d’expansion du marché leur permettra de tisser de meilleurs liens auprès des consommateurs et de continuer à promouvoir la marque « Élevé par un producteur canadien ».

Le premier programme s'appelle "Programme d’investissement à la ferme pour la volaille et les œufs" avec une enveloppe de près de 630M$ sur dix ans. Les projets comprennent notamment la construction de nouvelles granges ou la modernisation d’équipement comme les systèmes d’alimentation, d’abreuvement, d’éclairage, de ventilation, de chauffage et de confort qui favorisent l’économie d’énergie et réduisent l’empreinte environnementale. Les producteurs auront droit à un montant proportionnel à leur contingent.

Le fédéral versera une contribution pouvant aller jusqu’à 70 % du coût des projets et jusqu’à 85 % pour les jeunes agriculteurs afin d’assurer un avenir prospère aux exploitations agricoles canadiennes. La période de réception des demandes pour ce programme commencera plus tard ce printemps.

Les fonds seront distribués comme suit:

347,3 M$ pour les producteurs de poulet;

59,6 M$ pour les producteurs de dindon;

134 M$ pour les producteurs d’œufs;

88,6 M$ pour les producteurs d’œufs d’incubation de poulet à chair.

Le second programme, "Programme de développement des marchés du dindon et du poulet" est également d'une durée de dix ans. Il fournira 36,5 M$ aux Éleveurs de dindon du Canada et 25 M$ aux Producteurs de poulet du Canada afin de promouvoir leurs produits au pays auprès des consommateurs. Les stratégies demeurent sujettes à l'approbation d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.