La pandémie a stimulé la consommation de bœuf

La consommation de bœuf au Canada a légèrement augmenté l'année dernière et l'analyste de marché Anne Wasko, de Cattle Trends and Gateway Livestock, dit que c'est encourageant car l'industrie fonctionne grâce à une offre solide.

PUBLICITÉ

Les Canadiens ont mangé environ 18 kilogrammes de bœuf par habitant en 2020, une augmentation de 0,3 %. Dans l'ensemble, la demande de bœuf était de 5,5% plus élevée qu'en 2019, a-t-elle expliqué lors de la récente réunion annuelle de la Saskatchewan Stock Growers Association. La COVID-19 a frappé, mais les gens étaient chez eux avec un revenu disponible plus élevé et prêts à le dépenser pour le bœuf, même avec des prix de détail élevés.

Le porc et le poulet n’ont pas connu le même engouement, soit une baisse de 15% pour le porc et 2% pour le poulet.

« Nous savons que les prix du bœuf au détail étaient plus élevés au comptoir l'année dernière, dit-elle. Ils étaient en fait en hausse de 6% en 2020 par rapport à 2019, mais cela n'a pas dissuadé les consommateurs. »

Exportations positives

PUBLICITÉ

L'autre nouvelle positive de 2020 vient des chiffres des exportations canadiennes. Bien que les exportations de bœuf aient diminué, la valeur a établi un record historique de 3,25 milliards de dollars. Au cours du premier trimestre 2021, les exportations de bœuf ont augmenté de 12% en volume et de 11% en valeur, a-t-elle ajouté.

L'année dernière, les importations de bœuf canadien ont augmenté de 20 pour cent. Anne Wasko a dit que de nombreux pays ont vu des niveaux d'importation élevés en raison des impacts de la COVID. Mais elle a ajouté que les importations revenaient à des niveaux plus habituels. Les importations depuis le début de l'année sont en baisse de 13% et 2020 devrait se démarquer comme une aberration liée à la COVID.

Traduit et adapté de Western Producer

Pour l’article complet : https://www.producer.com/livestock/pandemic-boosted-beef-consumption/