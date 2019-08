Le Tinder des bovins

Unir des animaux de la ferme dans le but de faciliter la reproduction bovine, tel est l’objectif de Tudder. Cette nouvelle application de rencontre bovine créée par l’entreprise agricole britannique Hectare fonctionne comme Tinder, mais pour le bétail. Les vaches disposent d’un profil avec une photo qui mentionne leur âge, leur poids et le nom de leur propriétaire. Si un agriculteur est intéressé, il n’a qu’à faire un mouvement de la main vers la droite et vers la gauche pour un refus.

Ensuite, une fois l’animal idéal sélectionné, le producteur a la possibilité de contacter le propriétaire de la bête ou de faire une offre. Une liste plus détaillée des caractéristiques de l’animal est alors donnée. Les éleveurs peuvent également cibler leurs recherches et choisir un bovin d’élevage biologique, de race ou voir s’il provient d’une ferme ayant déjà été touchée par la tuberculose. L’application permet aussi d’éviter de transporter inutilement des animaux à vendre dans des marchés.

Source : slate.fr