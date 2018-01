Les 10 premières places du classement national selon l’Indice de performance du troupeau (IPT) 2017 de CanWest DHI et Valacta sont toutes occupées par des fermes québécoises. La première place revient à des habitués du classement : Amélie Tremblay et Dominique Bard de la Ferme Barjo de Baie-Saint-Paul.

Durant les trois dernières années, soit depuis le début du classement canadien, la Ferme Barjo se classe parmi les trois meilleures fermes. Cette année, elle a obtenu 970 points sur un maximum de 1000. Elle est aussi dans le 1% du classement provincial depuis 10 ans.

«On se doutait qu’on était dans le 99 percentile, mais on ne se doutait pas du tout être premiers. On pensait baisser», explique Dominique Bard. Il précise que lui et Amélie ne travaillent pas pour avoir un bon classement à l’IPT, mais que c’est plutôt l’IPT qui reflète la philosophie de l’entreprise. Pour eux, les critères importants sont: la productivité, la reproduction et la santé du troupeau.

L’IPT accorde des points de performance sur six aspects de la gestion du troupeau qui influencent la rentabilité. Il est calculé pour les 7 500 troupeaux canadiens et constitue, selon Valacta et CanWest DHI, le meilleur reflet de la performance globale d’un troupeau laitier.

La Ferme Barjo obtient aussi le plus haut rang en stabulation entravée alors que le meilleur troupeau en stabulation libre est la ferme Aquarel de Saint-Lazare-de-Bellechasse au Québec. La meilleure performance des fermes robotisées est obtenue par Hagg Farms de Brussels en Ontario alors que la Ferme Y. Lampron & Fils de Saint-Boniface au Québec conserve le premier rang des fermes certifiées bio.

Voici donc les 10 meilleurs résultats du classement des Indices de performance du troupeau 2017 :