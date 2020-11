Les Éleveurs de volaille accueille de nouveaux producteurs de poulets

Les Éleveurs de volaille du Québec ont finalement dévoilé le gagnant du premier Programme d’aide au démarrage et ont dévoilés les 10 participants au Projet pilote de production de poulets pour le marché de proximité.

Résident de Ormstown, en Montérégie Ouest, Douglas Bryson est le premier récipiendaire du nouveau Programme d’aide au démarrage des Éleveurs de volaille du Québec. Un premier tirage avait eu lieu le 12 novembre dernier, mais après vérification, la candidature retenue a dû être rejetée.

PUBLICITÉ

Le prix représente un prêt de quota de production de poulets de 1500 m2pour 20 ans avec un remboursement débutant la 11eannée. Pour les producteurs qui restent en production après 20 ans, un 300 m2sera gardé par le nouveau producteur sous forme de don.

Onze candidatures ont été soumises parmi lesquelles les deux meilleures ont été retenues pour le tirage final. Pandémie oblige, le tirage a eu lieu lors d’un Facebook Live sous la supervision d’un représentant de la firme Price Waterhouse le vendredi 27 novembre 2020.

Douglas Bryson était visiblement ému. «J’ai pas de mot! J’suis… Je shake. Je suis tellement content! C’est beaucoup à prendre. C’est le commencement de l’aventure pour de vrai», a dit à chaud le gagnant.

De son côté, le président des Éleveurs de volaille du Québec, Pierre-Luc Leblanc, a expliqué que ce programme répondait à un besoin de laisser plus de places à d’éventuels producteurs de poulets. «Les Éleveurs de volaille ont comme objectif d’augmenter le nombre de fermes au Québec. C’est donc de limiter la concentration et d’augmenter le nombre de fermes pour avoir le plus d’éleveurs possibles.» Il a ajouté que c’est aussi l’objectif d’aider les fermes de durer sur plusieurs générations.

Les candidats intéressés par le prochain tirage du Programme d’aide au démarrage ont jusqu’au 30 novembre pour déposer leur candidature. Les informations sont disponibles sur le site internet des Éleveurs de volaille du Québec.

Projet pilote de production de poulets de proximité

PUBLICITÉ

Le 27 novembre 2020, les Éleveurs de volaille ont aussi procédé au tirage des 10 récipiendaires de production de poulet de proximité. Le projet pilote débute en 2020 et durera cinq ans. Chaque année 10 futurs producteurs recevront le droit de produire 2000 poulets pour un total de 6000 kg de poids vif. Le projet prévoit l’octroi de deux quotas pour chacune des cinq régions des Éleveurs de volaille. Deux régions n’avaient qu’une candidature. Un deuxième tour a donc permis à deux candidatures de d’autres régions de l’emporter. Les personnes intéressées ont jusqu’au 31 octobre 2021 pour déposer leur candidature. Voici les récipiendaires.