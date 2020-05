Les lauréats 2019 au prix Lait’Xcellent et nominations au PLQ

La Ferme Beaux-Prés de Saint-Vianney, la Ferme Martin et Renaud Boutin de Saint-George et la Ferme G.M. Lebel de Sainte-Justine ont remporté les trois premières places au concours Lait’Xcellent 2019. Ce concours organisé par Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) récompense les producteurs de lait à l’échelle provinciale pour la qualité exceptionnelle de leur lait.

Les grands gagnants de cette année sont les membres de la Ferme Beaux-Prés située à Saint-Vianney dans le Bas-Saint-Laurent. Les récipiendaires du Lait’Xcellent OR 2019 ont cependant vécu le 11 décembre dernier un incendie qui a ravagé les installations et décimé tout le troupeau. Pour l’instant, les propriétaires sont à évaluer ce qu’ils feront avec l’entreprise. L’entreprise a déjà mérité deux Très grandes distinctions et une Grande distinction au concours Lait’Xcellent et terminé deuxième au Québec pour la qualité du lait certifié biologique, soit en 2014 et en 2017. Les propriétaires Georges Beaupré et Micheline Girard ont mis l’accent sur le confort des 60 animaux qui composaient leur troupeau avec une litière de paille et de ripe de bois. La propreté était aussi mise de l’avant avec des stalles nettoyées régulièrement durant la journée, en plus d’une ventilation appropriée.

Le prix Lait’Xcellent Argent a été remis à la Ferme Martin et Renaud Boutin de Saint-Georges en Chaudière-Appalaches-Sud. Le troupeau Holstein regroupe quelque 165 têtes Holstein pur-sang, dont 72 vaches en lactation gardées en stabulation entravée. Là aussi, la litière est une préoccupation (ripe de bois et de paille). Les rendements et la qualité sont surveillés par le biais du site extranet des PLQ pour vérifier les vaches à la source de toute hausse ou baisse.

Les lauréats du Lait’Xcellent Bronze 2019 sont des habitués des prix. La Ferme G.M. Lebel de Sainte-Justine en Chaudière-Appalaches-Sud a remporté Lait’Xcellent d’or provincial à l’édition 2007. Depuis, l’entreprise s’est retrouvée à huit reprises parmi les 50 premières au Québec dans le cadre de ce même concours, se traduisant du même coup par autant de certificats Très grande distinction. Les propriétaires, Georges Lebel, sa conjointe Micheline Lavoie, et leur fils Patrick mise sur l’hygiène, la surveillance et la présence dans l’étable. La règle est de garder propre non seulement les animaux et leur espace, mais aussi l’équipement et les installations.

Un nouveau président

Le conseil d’administration des Producteurs de lait du Québec (PLQ) a élu Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la présidence de l’organisation. Agronome de formation, M. Gobeil est propriétaire de la Ferme du Fjord à La Baie.

L’élection du président des PLQ devait se faire au terme de l’assemblée générale annuelle des PLQ, prévue les 15 et 16 avril dernier, mais avait dû être reportée en raison des mesures de santé publique visant à freiner la propagation de la COVID-19. Devant l’impossibilité de se rassembler pour tenir un vote en personne, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a autorisé le conseil d’administration des PLQ à procéder à l’élection du président et du comité exécutif par voie électronique.

Alain Brassard, président des Producteurs de lait du Centre-du-Québec, accède au poste de 1er vice-président en remplacement de M. Gobeil. M. Brassard est copropriétaire de la Ferme Brassard et Fils de Plessisville. Jacques Lafortune, président des Producteurs de lait de Lanaudière depuis 2019, est élu au poste de 2e vice-président. Il est copropriétaire de la Ferme Jean-Claude Lafortune et Fils à Saint-Roch-de-l’Achigan.