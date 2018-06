Nouveau robot de traite plus performant pour DeLaval

La compagnie DeLaval vient de lancer son nouveau robot, le V300, ayant plusieurs innovations en matière de performances, notamment une vitesse d’attachement sans précédent. Le lancement a eu lieu cette semaine à Madison au Wisconsin. Notre journaliste Marie-Josée Parent y était.

La grande innovation est au niveau de sa caméra qui permet une plus grande précision. De façon générale, le V300 a une capacité de 10% plus élevée, une pose jusqu’à 50% plus rapide, un taux de réussite à la pose jusqu’à 99,8% et un taux de réussite à la vaporisation des trayons jusqu’à 99%. Il en résulte des coûts de fonctionnement inférieurs aux systèmes antérieurs et un potentiel pouvant aller jusqu’à 3400 litres de lait par jour. Ces chiffres ont été obtenus sur plusieurs fermes ayant testé le robot avant la commercialisation.

Ces agriculteurs font d’ailleurs maintenant partie des ambassadeurs de la marque dans des vidéos.