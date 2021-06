Recherche laitière: génétique, fertilité, stress, luzerne GM, acidose, longévité bâtiments durables…

Le Forum Novalait est le bon endroit pour se tenir au courant des sujets de recherche qui ont cours en ce moment au Québec et qui sont cofinancés par cette organisation. Dans le secteur production laitière, les sujets qui sont financés en partie par Novalait portent notamment sur la fertilité des vaches, la luzerne génétiquement modifiée, l’acidose, la longévité et les bâtiments durables. Une première demi-journée se déroulait le mardi 8 juin 2021.

Génétique

Le chercheur Claude Robert de l’Université Laval s’intéresse à la santé et la fertilité des vaches par la génomique. Selon lui, malgré les gains obtenus au fil des ans grâce aux taureaux vedette comme Starbuck et Goldwin, ainsi qu’à l’arrivée de la génomique, il y a encore des gains à faire. Il explique que la génomique permet de sélectionner des animaux en fonction des sites aléatoires (SNPs) et qu’entre ces sites, il y a d’autres gènes qui pourraient être d’intérêt. Des travaux pourraient notamment aider à améliorer la santé et la fertilité des vaches.

Stress métabolique

Le chercheur Marc-André Sirard de l’Université Laval explique qu’il peut être avantageux de repousser l’insémination au-delà des 60 jours recommandés pour les vaches en stress métabolique.

Luzerne génétiquement modifiée

Les chercheuses Caroline Halde et Édith Charbonneau ont présenté leurs recherches sur la luzerne génétiquement modifiée. Cette luzerne a un excellent potentiel parce qu’elle permet de récolter plus tard sans perte de qualité. Cela permet d’augmenter le rendement. Toutefois, l’enjeu de l’acceptabilité est bien présent.

Prévention de l’acidose

La chef d’équipe en productions animales et fourragères Stéphanie Claveau d’Agrinova et le chercheur Éric Paquet de l’Université Laval travaillent à développer un test pour détecter l’acidose ruminale en utilisant les profils d’acide gras du lait des échantillons collectés pendant le contrôle laitier de Lactanet.

Longévité

La titulaire de la Chaire de recherche la vie durable des bovins laitiers Elsa Vasseur de l’Université McGill a présenté un résumé des recherches passées et en cours depuis la fondation de la chaire en 2016. La durabilité des vaches dans le troupeau est un enjeu important puisque les vaches restent en moyenne moins de trois lactations dans un troupeau. La mammite en première lactation est une des voies envisagées pour expliquer ce fait.

Bâtiments durables

En tant que titulaire de la Chaire de leadership en enseignement des bâtiments agricoles durables de l’Université Laval, Sébastien Fournel a présenté les projets qui sont en cours, dont la serre-étable, l’aire d’exercice extérieur biofiltré et aéré, fraction solide de digestat séparé pour une litière séparée et sécuritaire, ainsi que biofiltration du méthane.

Une deuxième demi-journée aura lieu jeudi 10 juin avec pour thème la transformation du lait.