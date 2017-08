Le réfractomètre est un outil très précieux pour évaluer la qualité du colostrum. Il faut cependant savoir comment bien l’utiliser et comment bien le nettoyer. Suite aux ateliers «À veaux marques, prêts, partez!» de l’automne et l’hiver dernier, Valacta a produit une vidéo. L’experte nutrition et gestion Déroba Santschi y explique comment utiliser le réfractomètre.