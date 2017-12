La société allemande Güttler fera ses premiers pas au Salon de l’industrie et de la machinerie agricoles de Québec (SIMAQ) 2018. Par l’entremise de son distributeur canadien, le combiné GreenMaster sera présenté. Il s’agit d’un semoir pneumatique monté sur des rouleaux afin de permettre le semis direct en pâturage sur couvert végétal. Il permet aussi le semis intercalaire dans le maïs en écrasant les résidus de tiges afin de réduire la propagation de la pyrale et de semer des engrais verts. Ceux-ci agiront à titre de couvert végétal et d’apport de matière organique. Le semoir peut semer de 60 kg/ha à 250 kg/ha. Il dispose d’une trémie de 200, 410 ou 660 l de capacité. Ainsi, deux rouleaux doseurs sont livrés de série afin de permettre le semis de graminées et de légumineuses. Différentes largeurs de travail sont disponibles jusqu’à 7,5 m.