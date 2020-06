Nouveau système CurveControl d’Amazone

Amazone offre un nouveau système de gestion des applications lors de virages afin d’éviter les surdosages. Il s’agit du CurveControl. Les surdosages ou le sous-dosage, qui atteignent jusqu’à 300 % en particulier avec des rampes larges, peuvent pénaliser les cultures. C’est pourquoi le CurveControl va déterminer par des capteurs le rayon de courbure et calculer la variation de débit nécessaire sur la largeur de la rampe pour maintenir la dose la plus homogène possible. Il est associé à l’AmaSelect, qui assure un changement automatique de buse à travers la rampe. Ceci autorise des débits différents entre l’intérieur et l’extérieur du virage. La dose reste nettement plus homogène pendant le virage. Avec quatre combinaisons de buses différentes à sa disposition, le système CurveControl bénéficie d’une grande plage de variation de débit. La réactivité du changement de buse couplée à la finesse de la régulation avec circulation continue DUS-Pro permet une adaptation précise et rapide. L’utilisateur peut aussi choisir la stratégie en virage en fonction du type d’application réalisé : privilégie-t-il le maintien de la dose moyenne prévue dans la parcelle, préfère-t-il sousdoser pour ne pas risquer de surdosage ou préfère-t-il le contraire. Le dispositif CurveControl est de série sur les pulvérisateurs traînés UX Super et automoteurs Pantera équipés de l’AmaSelect et du suivi de terrain ContourControl.