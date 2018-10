Nouvelle trémie frontale TF 1512 de Kuhn

La trémie frontale TF 1512 vient compléter la gamme de trémies frontales Kuhn. Elle peut être couplée à des semoirs en ligne, des semoirs de précision ou à des outils de préparation du sol. La trémie dispose de plusieurs fonctions liées au semis, à la fertilisation et à l’implantation des couverts végétaux. Elle s’équipe d’un doseur à cannelures volumétriques Venta, qui permet une distribution de semences ou d’engrais. Entraîné électriquement, il est possible de moduler la dose en cours de travail, que ce soit manuellement ou à partir d’une carte de préconisation. La trémie dispose d’une version Isobus avec ou sans terminal qui s’adapte à toutes les configurations. Le terminal Isobus CCI 1200, grâce à son double affichage, est adapté à des combinaisons du type TF 1512 et semoir monograine Planter 3 ou Maxima 3. Le TF 1512 peut être couplé, soit à un tasse-avant à roues pour rappuyer le sol, soit à un châssis porteur. Dans les deux cas, il est possible d’ajouter des masses complémentaires pour équilibrer l’ensemble. Par ailleurs, Kuhn a annoncé récemment le rachat de la société française Artec, spécialisée dans la fabrication d’automoteurs de pulvérisation pour la protection des cultures. Les automoteurs de la gamme continueront à être vendus sous la marque Artec.