Axter Agroscience inc.: les résultats des essais scientifiques conduits par des centres de recherche indépendants sur ses biostimulants entre 2015 et 2018 surpassent les attentes

C’est avec plaisir que l’équipe de recherche et développement ainsi que la direction d’Axter Agroscience inc, entreprise spécialisée dans le domaine des solutions nutritives foliaires et des biostimulants destinés aux grandes cultures, dévoilent les résultats de 181 essais scientifiques effectués de 2015 à 2018 par les partenaires de recherche au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.

Ces essais, conduits par des universités et des centres de recherche indépendants ont permis de quantifier l’efficacité de la TECHNOLOGIE 2.0, lorsqu’ajoutée en mélange avec des herbicides sur des cultures de maïs, soya, blé et canola.

Les parcelles traitées avec le CropBooster 2.0 ou RR SoyBooster 2.0 ajouté aux herbicides dans le réservoir ont permis d’obtenir une augmentation moyenne de 510 kg/ha dans le maïs, de 159 kg/ha dans le soya et de 294 kg/ha dans le blé et de 112 kg/ha dans le canola.

Ces augmentations de rendements permettraient aux producteurs d’obtenir des retours sur investissement de 5.9 pour 1 dans le maïs, de 3.2 pour 1 dans le soya et de 4.0 pour 1 dans le blé et de 3.8 pour 1 dans le canola. Les essais ont aussi permis de mesurer la stabilité de la technologie ; ainsi, le pourcentage des essais qui auraient permis aux producteurs d’au moins payer l’ajout des biostimulants atteint 88 % dans le maïs, 65 % dans le soya et 100 % dans le blé et le canola.

Tableau des résultats

Culture Nombre d'essais Augmentation du KG/ha Retour sur l'investissement Revenus supplémentaires pour le producteur* Maïs 84 510 kg/ha 5,9 : 1 104,04 $ Soya 10 159 kg/ha 3,2 : 1 60,10 $ Blé 78 294 kg/ha 4,0 : 1 70,64 $ Canola 9 112 kg/ha 3,8 : 1 67,20 $

*Gain en dollars selon la valeur de la tonne métrique de la commodité (maïs : $204/tm, soya $378/tm blé $240/tm, et canola $600/tm)

« Les résultats que nous dévoilons aujourd’hui confirment la rigueur et la vision de l’équipe RD d’Axter Agroscience alors que les défis du monde agricole se complexifient. CropBooster 2.0 ou RR SoyBooster 2.0 permettent d’obtenir des augmentations de rendement quantifiables importantes, mais aussi permettent aux agriculteurs d’augmenter significativement leurs revenus nets », de mentionner M. Pierre Migner AGR, président et chef de la direction d’Axter Agroscience inc.

À propos d’Axter Agroscience inc.

Fondée en 1982, l’entreprise privée Axter Agroscience a amorcé en 2012 une modification importante et complémentaire de ses produits de base, en mettant les biostimulants au cœur de ses activités de recherche et développement. En 2016, le travail inlassable de son équipe de R & D et les résultats encourageants obtenus sur le terrain ont aiguillonné le développement d’une nouvelle génération de biostimulants et donné naissance à plusieurs nouvelles découvertes que la société dévoilera sous peu. Pour plus d’informations sur Axter Agroscience et ses produits, visitez le site http://www.axter.ca