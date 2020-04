Bœuf Québec répond à l’appel du Premier ministre pour soutenir l’achat local

Pour répondre à l’appel du Premier ministre à soutenir l’achat local Québec, Bœuf Québec s’engage à travailler avec ses partenaires pour doubler la transformation du bœuf au Québec dès cette année et ainsi mieux répondre à la demande des consommateurs. Bœuf Québec souligne que pour soutenir cet effort, il est primordial que les détaillants, les services alimentaires et les consommateurs se demandent d’où vient le bœuf et qu’ils choisissent le bœuf du Québec. Ils auront ainsi accès à un bœuf de la plus grande qualité, élevé au Québec, dans une perspective de production durable.

PUBLICITÉ

Bœuf Québec est très fier des résultats accomplis avec ses partenaires au cours des 3 dernières années pour rendre accessible un bœuf local aux consommateurs québécois. La démarche permet ainsi de transformer les bouvillons au Québec plutôt que de les envoyer à l’extérieur et ainsi augmenter les retombées économiques sur l’ensemble du territoire québécois. Pour souligner cet apport des producteurs, Bœuf Québec publie ces jours-ci 3 nouvelles capsules vidéos présentant les éleveurs du Québec. C’est notre manière d’inviter les consommateurs à se demander d’où vient le bœuf et leur permettre de choisir Bœuf Québec.

Au cours des prochaines semaines, Bœuf Québec annoncera plusieurs partenariats avec des restaurateurs et des détaillants qui souhaitent offrir Bœuf Québec aux consommateurs québécois. Nous tenons à remercier tous les partenaires qui collaborent au succès de la démarches.