CongrÃ¨s de lâ€™Ordre des agronomes du QuÃ©bec

L’Ordre des agronomes du Québec attend près de 400 participants à son congrès annuel qui se déroulera les 3 et 4 octobre 2019 au Manoir Saint-Sauveur sur le thème de l’influence du consommateur en agronomie. La production, la distribution, la transformation alimentaire et la mise en marché seront scrutées à la loupe par une dizaine d’experts de tous les horizons.

Une programmation riche en contenu scientifique



Nouveau Guide alimentaire canadien, analyses marketing, pratiques agronomiques, nanotechnologies, “fake news” et agriculture urbaine seront au programme. L’Ordre des agronomes du Québec promet une programmation riche en contenu scientifique . Le moment fort du congrès sera sans contredit la table ronde, animée par le journaliste blogueur spécialiste de l’agroalimentaire du Québec, M. Lionel Levac. Seront sur le panel : le président de l’Union des producteurs agricoles, M. Marcel Groleau; le président de La Coop fédérée, M. Ghislain Gervais; et la présidente-directrice générale du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, Mme Sylvie Cloutier.

Un événement rassembleur



Ce sera au cours de son congrès que l’Ordre tiendra son assemblée générale annuelle, remettra ses prix d’excellence et présentera une nouvelle entente avec l’Ordre des technologues professionnels du Québec. Ce sera aussi l’occasion pour les congressistes d’en apprendre plus sur la Politique bioalimentaire du Québec 2018-2023. En effet, l’Ordre reçoit une invitée d’honneur : la sous-ministre adjointe au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Mme Christine Barthe.

