De nouvelles ressources aident les producteurs à garder une longueur d’avance sur la résistance aux insecticides

Les producteurs agricoles peuvent prévenir la résistance aux insecticides avec l’aide de nouvelles ressources offertes sur GérerLaRésistance.ca . Ce site Web, lequel compile les connaissances actuelles sur la résistance aux pesticides à usage agricole au Canada, comprend maintenant les pratiques optimales pour gérer la résistance aux insecticides.

« Plus du tiers des producteurs agricoles canadiens se disent préoccupés par la hausse prévue des cas de résistance aux insecticides au cours des prochaines années, » explique Pierre Petelle, PDG de CropLife Canada. « L’adoption des pratiques optimales de gestion de la résistance est cruciale, non seulement afin de protéger les rendements actuels, mais aussi d’assurer la viabilité future de l’agriculture. »

Bien que la résistance aux insecticides ne soit pas aussi commune que la résistance aux herbicides, elle pose des difficultés particulières. Par exemple, de nombreux producteurs agricoles n’ont pas encore vu de preuve de résistance aux insecticides dans leurs champs et ne peuvent donc pas réaliser l’importance de prendre des mesures maintenant pour gérer ce problème. Les nouvelles ressources mettent en lumière la nécessité d’agir de façon proactive et encouragent les producteurs à prendre des mesures physiques, culturales, biologiques et chimiques pour garder une longueur d’avance sur la résistance.

« L’initiative Gérer la résistance maintenant est un outil important dans la lutte contre la résistance. En diffusant les meilleures informations disponibles, nous pouvons travailler ensemble pour aider à prévenir ou à retarder le développement de la résistance », poursuit M. Petelle.

Le site Web GérerLaRésistance.ca a été lancé en novembre 2018 par CropLife Canada dans le but de compiler et communiquer les plus récentes conclusions de recherche sur la gestion des mauvaises herbes, des agents pathogènes et des insectes résistants aux pesticides. Le site Web propose des fiches de renseignements, des vidéos, des tests de connaissance et des études de cas dans lesquelles des agriculteurs et des agronomes expliquent leur expérience en matière de gestion de la résistance aux pesticides. La dernière mise à jour du site Web vient compléter les ressources sur la résistance aux herbicides et aux fongicides pour producteurs et agronomes qui s’y trouvaient déjà.

On encourage les producteurs et les agronomes à joindre la conversation sur Facebook (@GérerLaRésistanceMaintenant) et Twitter (@TerresProtegees) pour obtenir les plus récentes informations sur la résistance.

À propos de CropLife Canada

CropLife Canada représente les fabricants, les concepteurs et les distributeurs canadiens de produits antiparasitaires et de produits issus de la sélection végétale moderne. CropLife Canada est déterminée à promouvoir la gestion responsable et la durabilité des innovations phytologiques.