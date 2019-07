Exceldor regroupe ses activités avec Granny’s et son chiffre d’affaires atteint le milliard de dollars

Convaincues que les perspectives du marché commandent d’unir leurs forces afin d’assurer leur croissance, les coopératives Exceldor et Granny’s regroupent l’ensemble de leurs opérations et de leurs membres dans le cadre d’une alliance historique.

L’objectif principal est de créer une grande coopérative qui sera un leader dans le secteur de la volaille au Canada avec des opérations au Québec, en Ontario et au Manitoba, tout en demeurant la propriété de producteurs engagés et déterminés à bien servir leurs clients d’un océan à l’autre.

Exceldor confirme ainsi son leadership dans l’industrie canadienne de la volaille avec un chiffre d’affaires annuel qui atteint maintenant le milliard de dollars.

La coopérative est persuadée que les récents partenariats lui permettront d’améliorer son positionnement au sein d’une industrie en transformation pour ainsi devenir une organisation encore plus forte et agile dans un marché hautement concurrentiel.

Exceldor compte dorénavant plus de 3450 personnes à son emploi au Canada et est la propriété de quelque 400 membres répartis au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan.

« En scellant de nouvelles alliances avec des partenaires d’affaires avec qui nous partageons une vision et des valeurs communes, Exceldor devient un joueur incontournable sur la scène pancanadienne nous permettant de mieux servir nos clients à l’échelle nationale et de générer de la valeur pour nos membres, employés et partenaires.» – René Proulx, président-directeur général d’Exceldor