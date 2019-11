Inauguration des nouveaux locaux Agriclé

La compagnie de distribution Agriclé a investi près de 2 millions pour la construction d’un nouveau centre de distribution et de vente au détail et inaugurait, avec plus de 200 invités, ses nouveaux locaux vendredi dernier.

Depuis le 3 septembre, la compagnie de distribution Agriclé est déménagée dans ses nouveaux locaux de 21 000 pieds carrés à Sainte-Cécile-de-Milton. “Après plus de 20 ans à Saint-Dominique, il était temps de moderniser les lieux, l’équipement de travail et d’avoir plus de place d’entreposage pour nos produits agricoles, résidentiels et industriels” de dire Véronique Dion, vice-présidente.

Spécialisé dans les produits d’abreuvement, d’allaitement et de confort animal pour les fermes laitières, porcines, ovines et caprines, dans les revêtements intérieurs en PVC et les planches à patio Dekavie, la compagnie a toujours été proactive pour offrir le meilleur à sa clientèle.

Les trois dernières années, elle s’est classée dans le top 500 des entreprises canadiennes avec la meilleure croissance (palmarès Growth 500).

Entreprise familiale, Agriclé fait présentement travailler 19 personnes et génère des retombées économiques dans la région. Comme il y a de la relève au sein de la famille, de repartir à neuf faisait tout simplement du sens. Une deuxième phase est aussi prévue éventuellement au même emplacement. Les dirigeants croient que cette deuxième phase arrivera plus vite que prévue.

Le bien-être des employés étant également au cœur des préoccupation de l’entreprise, les nouvelles infrastructures comptent même une salle d’entrainement et une aire de repos donnant vue sur des vergers de la région. Finalement, une attention spéciale a été apporté à l’ergonomie des nouveaux bureaux.

Le 15 novembre dernier, fidèle clientèle, représentants de diverses organisations animales, manufacturiers venus de partout dans le monde de même que la députée fédérale Andréanne Larouche et le député provincial et Ministre de l’agriculture et des pêcheries du Québec, André Lamontagne étaient présents.

Les invités ont eu droits à des discours ressentis et des bouchées aux saveurs locales. L’ambiance était vraiment à la fête.